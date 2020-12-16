Жители Харьковщины получили травмы различной степени тяжести

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, по состоянию на 16 декабря к медикам обратились 221 травмированных: к одному из них вызвали медиков, 186 пациентов госпитализировали.

Жители области получили растяжение связок, ушибы и переломы костей рук.

Такое количество обращений в скорую напрямую связано с погодой.

Ранее мы писали, что за сутки сотрудники ГСЧС четыре раза помогли устранить последствия гололеда в Харькове.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели дважды выручали бригады "скорой", а в селе Красное Харьковского района им пришлось довезти до пациента врача из застрявшего автомобиля.

Также по вызову сотрудников КП "Горэлектротранс" спасателям пришлось распилить дерево, которое упало на контактную электросеть.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".