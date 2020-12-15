В Харькове на "зебре" сбили двух пешеходов
Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале.
Страшное происшествие случилось возле Академии Национальной Гвардии вечером 14 декабря.
Видео наезда на пешеходов на площади Защитников Украины, возле Академии Национальной Гвардии, выложено в соцсетях.
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Ранее мы писали, что харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.
Всего за последние 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.
Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.
Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".