В Харькове не ходят троллейбусы четырех маршрутов

Об этом сообщил директор департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Движение остановлено из-за обледенения контактной линии.

Пока не могут курсировать троллейбусы № 6 (улица Университетская — станция «Основа»), №12 (улица Клочковская — улица Рудика), №17 (улица Рудика — станция метро «Научная») и №18 (станция метро «Госпром» — больница неотложной помощи). Также затруднен проезд на маршруте №27 (проспект Дзюбы — улица Новый Быт).

Движение трамваев обеспечено по всем маршрутам.

Транспортники ночью очищали от обледенения контактную сеть. Линии обкатывали 16 трамваев и 17 троллейбусов, были задействованы 7 единиц спецтехники. 60 человек помогали справиться с последствиями непогоды.

Ранее мы писали, что харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.

Всего за последние 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.

Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.

Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".