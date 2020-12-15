В Харькове не ходят троллейбусы четырех маршрутов
Об этом сообщил директор департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
Движение остановлено из-за обледенения контактной линии.
Пока не могут курсировать троллейбусы № 6 (улица Университетская — станция «Основа»), №12 (улица Клочковская — улица Рудика), №17 (улица Рудика — станция метро «Научная») и №18 (станция метро «Госпром» — больница неотложной помощи). Также затруднен проезд на маршруте №27 (проспект Дзюбы — улица Новый Быт).
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Движение трамваев обеспечено по всем маршрутам.
Транспортники ночью очищали от обледенения контактную сеть. Линии обкатывали 16 трамваев и 17 троллейбусов, были задействованы 7 единиц спецтехники. 60 человек помогали справиться с последствиями непогоды.
Ранее мы писали, что харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.
Всего за последние 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.
Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.
Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".