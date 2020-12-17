35-річну жінку за допомогою собак шукають вже сьому добу
Про це повідомляє керівник пошуково-рятувального пошукового загону "Антарес" Лариса Борисенко.
"Сьомий день активних пошуків зниклої безвісти 8.12.2020 в Павлограді Ольги Осауленко-Синьоока. Знову дощ-який день... Волонтери-добровольці, поліція, військові", - каже Борисенко.
Прикмети зниклої: на вигляд 30-35 років, зріст 170см, довге світле волосся, була одягнена в спортивний в'язаний костюм рожевого кольору, взуття рожевого кольору (уггі), на голові пов'язка, при собі у дівчини була спортивна сумка.
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"Ми всі не втрачаємо надію, але не здаємося! Пошуки подовжені! Якщо ви, дійсно, володієте інформацією, що до зникнення або місцезнаходження Ольги", - заявила керівник пошуково-рятувального пошукового загону.
Дзвінків дуже чекають за телефонами:
Поліція– 066 520 09 70 або 102
Рідні– 099 952 46 08
+380509410476
+380681030015
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