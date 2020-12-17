35-летнюю женщину с помощью собак ищут уже седьмые сутки

Об этом сообщает руководитель поисково-спасательного поискового отряда «Антарес» Лариса Борисенко.

"Седьмой день активных поисков пропавшей без вести 8.12.2020 в Павлограде Ольги Осауленко-Синеокая. Снова дождь – который день... Волонтеры-добровольцы, полиция, военные", - говорит Борисенко.

Приметы пропавшей: на вид 30-35 лет, рост 170см, длинные светлые волосы, была одета в спортивный вязаный костюм розового цвета, обувь розового цвета (угги), на голове повязка, при себе у девушки была спортивная сумка.

"Мы все не теряем надежду, но не сдаемся! Поиски удлинены! Если вы, действительно, владеете информацией, что до исчезновения или местонахождения Ольги", - заявила руководитель поисково-спасательного поискового отряда.

Звонков очень ждут по телефонам:

Полиция– 066 520 09 70 или 102

Родные– 099 952 46 08

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