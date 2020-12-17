Екс-нардеп Михайло Добкін заявив, що після смерті Геннадія Кернеса Харків осиротів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24"

Він висловив співчуття у зв'язку з кончиною Кернеса.

"З відходом Кернеса Харків осиротів. Він з 2006 року брав участь у відродженні "першої столиці" України, і сьогодні сприймати Харків без зв'язки з Кернесом незвично, і гірко, і поки ще боляче. Має пройти якийсь час, щоб звикнутися з цією думкою", – сказав Добкін.

Екс-нардеп розповів, чи буде він балотуватися в мери.

"Серце Кернеса зупинилося сьогодні вночі. Було б верхом блюзнірства говорити про те, хто братиме участь у виборах. Спочатку потрібно віддати всі почесті людині, яка зробила дуже багато для Харкова. Провести його, а потім, через час, харків'яни зроблять свій вибір", – додав Добкін.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року. Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс. "Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен. Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що в найближчі години будуть вирішувати питання дати і місця поховання мера. "Дуже, дуже, дуже шкода. Царство Небесне. Співчуття родині і близьким. Шкода красиве місто Харків, без нього місто осиротів", " Царство Небесне.Спасибі тобі За Харків, місто яким я пишаюся, ти був кращим мером!", "На скільки ця правда,ой як не хочеться вірити", якщо це факт,дуже сумно для сім'ї і нашому місту,буде хаоз"," дуже шкода Земля йому пухом", - сумують харків'яни в коментарях.

Нагадавши, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

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