Мер Харкова Геннадій Кернес помер - тепер повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради

Про це у Facebook написала голова організації "Опора" Ольга Айвазовська.

"Оголошення позачергових виборів-питання, яке лежить в площині відповідальності парламенту і може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тому, поки функції міського голови є кому виконувати і консенсус місцевих еліт в цьому, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - уточнила вона.

Айвазовська нагадала, що не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після смерті мера особа, яка здійснює повноваження міського голови, має звернутися до Верховної Ради України з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Рада повинна розглянути питання не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року.

Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс.

"Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що в найближчі години будуть вирішувати питання дати і місця поховання мера.

"Дуже, дуже, дуже шкода. Царство Небесне. Співчуття родині і близьким. Шкода красиве місто Харків, без нього місто осиротів", " Царство Небесне.Спасибі тобі За Харків, місто яким я пишаюся, ти був кращим мером!", "На скільки ця правда,ой як не хочеться вірити", якщо це факт,дуже сумно для сім'ї і нашому місту,буде хаоз"," дуже шкода Земля йому пухом", - сумують харків'яни в коментарях.

Нагадавши, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

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