Бізнесмен і друг Геннадія Кернеса Павло Фукс розповів про останні дні життя мера Харкова

Про це повідомило видання "Страна".

«Прикро, що ще два тижні тому, коли була сесія міськради, він був такий бадьорий і задоволений. Говорив " Молодці!». У нього була нормальна мова, незважаючи на трубку в горлі. Ми зраділи, що він здіймався, а потім через два дні нирки відмовили. Після цього лікарі сказали, що тепер тільки диво допоможе. Ми сподівалися на диво. Останній раз я розмовляв з ним три дні тому. Я вже відчував в його голосі якусь слабкість. Він говорив, що серце колить і болить, - розповів Фукс.

Павло Фукс розповів, що похорони відбудуться наступного тижня.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року.

Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс.

"Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що в найближчі години будуть вирішувати питання дати і місця поховання мера.

"Дуже, дуже, дуже шкода. Царство Небесне. Співчуття родині і близьким. Шкода красиве місто Харків, без нього місто осиротів", " Царство Небесне.Спасибі тобі За Харків, місто яким я пишаюся, ти був кращим мером!", "На скільки ця правда,ой як не хочеться вірити", якщо це факт,дуже сумно для сім'ї і нашому місту,буде хаоз"," дуже жалко Земля йому пухом", - сумують харків'яни в коментарях.

Нагадавши, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

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