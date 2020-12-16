Житель Харківщини отримали травми різного ступеня тяжкості
Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, станом на 16 грудня до медиків звернулися 221 травмованих: до одного з них викликали медиків, 186 пацієнтів госпіталізували.
Жителі області отримали розтягнення зв'язок, забої та переломи кісток рук.
Така кількість звернень в швидку безпосередньо пов'язана з погодою.
Оскаженілий Кошовий з "Квартал 95" жорстко звернувся до українців, відео: "Припиніть…"
Дружина Олега Винника отримала по заслугах, з'явилися фото: "Серце зупиняється..."
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
Морози до -16 і дощі вдарять по українцях, погода готує нові тортури після ожеледиці: "З 14 грудня..."
Раніше ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.
Також за викликом співробітників КП "Міськелектротранс" рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".