Житель Харківщини отримали травми різного ступеня тяжкості

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, станом на 16 грудня до медиків звернулися 221 травмованих: до одного з них викликали медиків, 186 пацієнтів госпіталізували.

Жителі області отримали розтягнення зв'язок, забої та переломи кісток рук.

Така кількість звернень в швидку безпосередньо пов'язана з погодою.

Раніше ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.

Також за викликом співробітників КП "Міськелектротранс" рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".