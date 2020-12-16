У Харкові під час пожежі в 17-поверховому будинку евакуювали 20 осіб

Увечері 15 грудня на вулицю Короленка терміново приїхали рятувальники, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На сходовій клітці горіла електропроводка в електрощитовій. Через сильне задимлення з верхніх поверхів рятувальники евакуювали 20 осіб.

Причина загоряння та збитки встановлюються.

До слова, харків'янам показали черги в травматологію в 17-ій лікарні.

"Черга довжиною в життя". Ось такі черги зараз в травматологію в 17-ій лікарні. Постраждалих від ожеледиці (переломи рук, ніг) вже кладуть у відділення хірургії, так як тупо не вистачає ліжок!

Приймання переповнене другу добу поспіль. Пацієнти потрапляють на рентген тільки наступного дня після звернення за допомогою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".