В Харькова во время пожара в 17-этажном доме эвакуировали 20 человек
Вечером 15 декабря на улицу Короленко срочно приехали спасатели, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На лестничной клетке горела электропроводка в электрощитовой. Из-за сильного задымления с верхних этажей спасатели эвакуировали 20 человек.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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К слову, харьковчанам показали очереди в травматологию в 17-ой больнице.
"Очередь длиною в жизнь". Вот такие очереди сейчас в травматологию в 17-ой больнице. Пострадавших от гололеда (переломы рук, ног) уже кладут в отделение хирургии, так как тупо не хватает коек!
Приёмка переполнена вторые сутки подряд. Пациенты попадают на рентген только на следующий день после обращения за помощью", - говорится в сообщении.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".