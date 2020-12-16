В центре Харькова женщина хотела покончить покончить с собой

Харьковчанка сидела на подоконнике дома на ул. Тринклера, сообщили в патрульной полиции, передает "Город Х".

Мать женщины рассказала прибывшим на вызов полицейским, что ее дочери кто-то угрожал и писал оскорбительные сообщения на мобильный телефон.

Патрульные начали беседовать с женщиной, которая сидела в окне. Пока полицейский Сергей Клещ отвлекал разговорами, его коллега Яна Давиденко схватила харьковчанку за руку и стащила с подоконника, после перетащила в безопасное место.

Женщину забрали сотрудники скорой помощи. Чтобы посмотреть видео - нажмите на эту ссылку.

К слову, харьковчанам показали очереди в травматологию в 17-ой больнице.

"Очередь длиною в жизнь". Вот такие очереди сейчас в травматологию в 17-ой больнице. Пострадавших от гололеда (переломы рук, ног) уже кладут в отделение хирургии, так как тупо не хватает коек!

Приёмка переполнена вторые сутки подряд. Пациенты попадают на рентген только на следующий день после обращения за помощью", - говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".