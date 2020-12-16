В Харкові спалахнула масштабна пожежа
У Новобаварському районі пожежу гасили майже за три години.
Про це повідомили в ДСНС України в Харківській області.
"Причиною пожежі стало занесення відкритого джерела запалювання [прим.ред. підпал]", – повідомили рятувальники.
Подія трапилася ввечері 15 грудня на вул. Баварська.
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До слова, чергу на вході в Харківську підземку показали в мережі.
Телеграм-канал публікував відео, на якому видно, як до двох працюючих турнікетів зібралася величезна черга людей.
"Станція метро ХТЗ. І так щоранку. Працюють тільки 2 турнікети, з урахуванням того, що побудували новий житловий масив і кількість людей збільшилася", - підписав відео автор публікації.
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Фотографії дерев покритих льодом у світлі ліхтаря заворожують.
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Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
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