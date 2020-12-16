В Харкові спалахнула масштабна пожежа

У Новобаварському районі пожежу гасили майже за три години.

Про це повідомили в ДСНС України в Харківській області.

"Причиною пожежі стало занесення відкритого джерела запалювання [прим.ред. підпал]", – повідомили рятувальники.

Подія трапилася ввечері 15 грудня на вул. Баварська.

До слова, чергу на вході в Харківську підземку показали в мережі.

Телеграм-канал публікував відео, на якому видно, як до двох працюючих турнікетів зібралася величезна черга людей.

"Станція метро ХТЗ. І так щоранку. Працюють тільки 2 турнікети, з урахуванням того, що побудували новий житловий масив і кількість людей збільшилася", - підписав відео автор публікації.

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Застигла на гілках дерев вода перетворила їх в Мереживо.

Фотографії дерев покритих льодом у світлі ліхтаря заворожують.

"Коли дерева стають схожими на павутину", - підписав публікацію автор.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".