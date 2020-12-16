В Харькове вспыхнул масштабный пожар
В Новобаварском районе пожар на площади 100 кв. м тушили почти за три часа.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.
“Причиной пожара стало занесение открытого источника зажигания [прим.ред. поджог]”, – сообщили спасатели.
Происшествие случилось вечером 15 декабря на ул. Баварская.
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К слову, очередь на входе в харьковскую подземку показали в сети.
Телеграм-канал публиковал видео, на котором видно, как к двум работающим турникетам собралась огромная очередь людей.
"Станция метро ХТЗ. И так каждое утро. Работают только 2 турникета, с учётом того, что построили новый жилмассив и количество людей увеличилось", - подписал видео автор публикации.
Также мы писали, что в Харькове ледяной дождь образовал невероятно красивое явление.
Застывшая на ветвях деревьев вода превратила их в кружево.
Фотографии деревьев покрытых льдом в свете фонаря завораживают.
"Когда деревья становятся похожими на паутину", — подписал публикацию автор.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".