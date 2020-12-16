В Харькове вспыхнул масштабный пожар

В Новобаварском районе пожар на площади 100 кв. м тушили почти за три часа.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области.

“Причиной пожара стало занесение открытого источника зажигания [прим.ред. поджог]”, – сообщили спасатели.

Происшествие случилось вечером 15 декабря на ул. Баварская.

К слову, очередь на входе в харьковскую подземку показали в сети.

Телеграм-канал публиковал видео, на котором видно, как к двум работающим турникетам собралась огромная очередь людей.

"Станция метро ХТЗ. И так каждое утро. Работают только 2 турникета, с учётом того, что построили новый жилмассив и количество людей увеличилось", - подписал видео автор публикации.

Также мы писали, что в Харькове ледяной дождь образовал невероятно красивое явление.

Застывшая на ветвях деревьев вода превратила их в кружево.

Фотографии деревьев покрытых льдом в свете фонаря завораживают.

"Когда деревья становятся похожими на паутину", — подписал публикацию автор.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".