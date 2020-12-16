Очередь на входе в харьковскую подземку показали в сети

Телеграм-канал "Веха" опубликовал видео, на котором видно, как к двум работающим турникетам собралась огромная очередь людей.

"Станция метро ХТЗ. И так каждое утро. Работают только 2 турникета, с учётом того, что построили новый жилмассив и количество людей увеличилось", - подписал видео автор публикации.

К слову, харьковчанам показали очереди в травматологию в 17-ой больнице.

"Очередь длиною в жизнь". Вот такие очереди сейчас в травматологию в 17-ой больнице. Пострадавших от гололеда (переломы рук, ног) уже кладут в отделение хирургии, так как тупо не хватает коек!

Приёмка переполнена вторые сутки подряд. Пациенты попадают на рентген только на следующий день после обращения за помощью", - говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".