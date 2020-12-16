Очередь на входе в харьковскую подземку показали в сети
Телеграм-канал "Веха" опубликовал видео, на котором видно, как к двум работающим турникетам собралась огромная очередь людей.
"Станция метро ХТЗ. И так каждое утро. Работают только 2 турникета, с учётом того, что построили новый жилмассив и количество людей увеличилось", - подписал видео автор публикации.
Масштабные столкновения начались на Майдане, в ход пошли гранаты: кадры безумия
Взрослая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта восхитила преображением, фото красотки: «Невероятные…»
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
Остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха..."
К слову, харьковчанам показали очереди в травматологию в 17-ой больнице.
"Очередь длиною в жизнь". Вот такие очереди сейчас в травматологию в 17-ой больнице. Пострадавших от гололеда (переломы рук, ног) уже кладут в отделение хирургии, так как тупо не хватает коек!
Приёмка переполнена вторые сутки подряд. Пациенты попадают на рентген только на следующий день после обращения за помощью", - говорится в сообщении.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".