В Харкові крижаний дощ утворив неймовірно красиве явище
Застигла на гілках дерев вода перетворила їх в мереживо. Фото краси з'явилося в телеграм-каналі "Віха".
Фотографії дерев покритих льодом у світлі ліхтаря заворожують.
"Коли дерева стають схожими на павутину", - підписав публікацію автор.
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До слова, прочередь на вході в Харківську підземку показали в мережі.
Телеграм-канал публікував відео, на якому видно, як до двох працюючих турнікетів зібралася величезна черга людей.
"Станція метро ХТЗ. І так щоранку. Працюють тільки 2 турнікети, з урахуванням того, що побудували новий житловий масив і кількість людей збільшилася", - підписав відео автор публікації.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".