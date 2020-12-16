В Харькове ледяной дождь образовал невероятно красивое явление
Застывшая на ветвях деревьев вода превратила их в кружево. Фото красоты появилось в телеграмм-канале "Веха".
Фотографии деревьев покрытых льдом в свете фонаря завораживают.
"Когда деревья становятся похожими на паутину", — подписал публикацию автор.
Красотка-двойник превзошла Надю Дорофееву в танце, Потапу пора задуматься: "Капец, похожа"
Роскошная мама Дженнифер Лопес ошеломила молодым видом в свои 75 лет: «Можно и поскромнее…»
Фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки: «Люблю неистово»
Остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха..."
К слову, очередь на входе в харьковскую подземку показали в сети.
Телеграм-канал публиковал видео, на котором видно, как к двум работающим турникетам собралась огромная очередь людей.
"Станция метро ХТЗ. И так каждое утро. Работают только 2 турникета, с учётом того, что построили новый жилмассив и количество людей увеличилось", - подписал видео автор публикации.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".