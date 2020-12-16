Харків'ян попередили про погіршення погодних умов
За даними Укргідрометцентру, 16 грудня у східних областях на дорогах буде ожеледиця, передає "Віха".
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
До слова, харків'янам показали черги в травматологію в 17-ій лікарні.
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"Черга довжиною в життя". Ось такі черги зараз в травматологію в 17-ій лікарні. Постраждалих від ожеледиці (переломи рук, ніг) вже кладуть у відділення хірургії, так як тупо не вистачає ліжок!
Приймання переповнене другу добу поспіль. Пацієнти потрапляють на рентген тільки наступного дня після звернення за допомогою", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".