Харьковчан предупредили об ухудшении погодных условий
По данным Укргидрометцентра, 16 декабря в восточных областях на дорогах будет гололедица, передает "Веха".
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
К слову, харьковчанам показали очереди в травматологию в 17-ой больнице.
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"Очередь длиною в жизнь". Вот такие очереди сейчас в травматологию в 17-ой больнице. Пострадавших от гололеда (переломы рук, ног) уже кладут в отделение хирургии, так как тупо не хватает коек!
Приёмка переполнена вторые сутки подряд. Пациенты попадают на рентген только на следующий день после обращения за помощью", - говорится в сообщении.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".