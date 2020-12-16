Харьковчанам показали очереди в травматологию в 17-ой больнице

Фото опубликовал телеграм-канал "Харьков life".

"Очередь длиною в жизнь". Вот такие очереди сейчас в травматологию в 17-ой больнице. Пострадавших от гололеда (переломы рук, ног) уже кладут в отделение хирургии, так как тупо не хватает коек!

Приёмка переполнена вторые сутки подряд. Пациенты попадают на рентген только на следующий день после обращения за помощью", - говорится в сообщении.

"кашмар! срочно карантин нужен!", "Кнопки без лудшего распустились, за городом не следят", "Это еще норм фото, вчера с 7 вечера до 3-х ночи стояли в очередях и люди были в 4 ряда, пройти было не возможно. Скорые одна за одной привозили и выгружали людей в коридоре", "Прождал на рентген 3 часа,так и не попал,плюнул и поехал в частную. Отношение скотское,люди на носилка лежали по несколько часов чтобы им просто выписали направление на рентген,не говоря уже про себя", - пишут харьковчане в комментариях к публикации.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".