В Харьковской области зафиксировали новых заболевших китайским вирусом

В Харьковской области с начала карантина зафиксировали 63178 случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По состоянию на 9 утра 16 декабря за сутки в регионе 470 новых случаев заболевания, умерло 18 человек.

К слову, медикам скорой помощи в Харькове из-за плохой погоды приходится идти на вызовы пешком.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной помощи.

"Подъезд к отдельным домам, а иногда - и к населенным пунктам, оказался проблематичным. На обслуживание вызовов медики в таких случаях отправлялись пешком. Таких вызовов было зафиксировано девять", - говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что за сутки сотрудники ГСЧС четыре раза помогли устранить последствия гололеда в Харькове.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели дважды выручали бригады "скорой", а в селе Красное Харьковского района им пришлось довезти до пациента врача из застрявшего автомобиля.

Также по вызову сотрудников КП "Горэлектротранс" спасателям пришлось распилить дерево, которое упало на контактную электросеть.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".