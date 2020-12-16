Харків'янам показали черги в травматологію в 17-ій лікарні

Фото опублікував телеграм-канал"Харків life".

"Черга довжиною в життя". Ось такі черги зараз в травматологію в 17-ій лікарні. Постраждалих від ожеледиці (переломи рук, ніг) вже кладуть у відділення хірургії, так як тупо не вистачає ліжок!

Приймання переповнена другу добу поспіль. Пацієнти потрапляють на рентген тільки наступного дня після звернення за допомогою", - йдеться в повідомленні.

"кашмар! терміново карантин потрібен!", "Кнопки без лудшего розпустилися, за містом не стежать", " це ще норм фото, вчора з 7 вечора до 3-х ночі стояли в чергах і люди були в 4 ряди, пройти було не можливо. Швидкі одна за однією привозили і вивантажували людей в коридорі", "прочекав на рентген 3 години,так і не потрапив,плюнув і поїхав в приватну.Ставлення скотське, люди на носилках лежали по кілька годин щоб їм просто виписали направлення на рентген, не кажучи вже про себе", - пишуть харків'яни в коментарях до публікації.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".