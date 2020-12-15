У міськраді Харкова розповіли про стан здоров'я мера Геннадія Кернеса

Минулого тижня у Кернеса відмовила друга нирка, і його перевели на діаліз. З того моменту стан глави Харкова не змінився.

Про це повідомив УНН розповів директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Стан поки без змін. Лікарі спостерігають за ним. Поки нічого більше не можу сказати", — заявив Сидоренко.

Раніше ми писали, що чиновники і друзі Геннадія Кернеса спростували інформацію про смерть мера, але харків'яни не вірять їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - пишуть у телеграм-каналі "Пліткарка".

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".