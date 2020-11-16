У Геннадия Кернеса уверены, что мэр приедет на присягу

Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что Кернес будет принимать участие в присяге лично.

"Эти выдумки о "Шарите", инаугурацию в "Шарите" оставьте тем, кто их продуцирует", — сказал он.

Он отметил, что Кернес вернется в Харьков, когда его легкие будут в порядке.

"Свежо предание, да верится с трудом", " На**ена ему сюда возвращаться, он знает какую медицину оставил нам,теперь сидит в шоколаде и с банковскими счетами", " Как в анекдоте, хоть чучелом хоть тушкой...", "Они постоянно лгут", " Да надоели все "овощи(а)" да ещё и "короновать"... ?! Вы серьезно? 2021 почти на дворе. Есть кто-то тут из современных людей, хоть капельку осведомленных, хоть чуточку живущих в современном мире?!", - пишут возмущенные харьковчане в коментариях.

Ранее мы писали, что харьковчане перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах.

Без отопления оказался практически весь военный городок в селе Куриловка-1.

"Военный городок полностью без отопления. Вся социальная сфера, школы, детские садики, больницы – примерно 60% с отоплением, 40% без. В городе Купянск только 85% с отоплением, остальные без", – говорится в сообщении.

Сегодня ночью было около - 8 градусов мороза, поэтому людям пришлось спать в одежде. "треш, для того чтобы элементарное тепло было в квартирах, людям приходится выходить на улицы. А они с масками борются...", "Да сделайте индивидуальное отопление, все маленькие города уже давно перешли, и дешевле и никому ничего не должен. Централизованное отопление это уже утопия, цена огромные и всегда зависишь от кого-то", "Какой мы несчастный никому не нужный народ, жесть", - возмущаются харьковчане в комментариях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".