Харьковчане перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах

Без отопления оказался практически весь военный городок в селе Куриловка-1.

"Военный городок полностью без отопления. Вся социальная сфера, школы, детские садики, больницы – примерно 60% с отоплением, 40% без. В городе Купянск только 85% с отоплением, остальные без", – говорится в сообщении.

Сегодня ночью было около - 8 градусов мороза, поэтому людям пришлось спать в одежде.

"треш, для того чтобы элементарное тепло было в квартирах, людям приходится выходить на улицы. А они с масками борются...", "Да сделайте индивидуальное отопление, все маленькие города уже давно перешли, и дешевле и никому ничего не должен. Централизованное отопление это уже утопия, цена огромные и всегда зависишь от кого-то", "Какой мы несчастный никому не нужный народ, жесть", - возмущаются харьковчане в комментариях.

Ранее мы писали, что харьковчанин позвонил в полицию и сообщил, что во дворе его дома прогремел взрыв.

Это произошло 15 ноября в 14.40 по улице Бестужева.

По адресу срочно выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и взрывотехники в Харьковской области.

Правоохранители нашли воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция выясняет причины произошеднего.

Харьковчанин сдал в аренду квартиру мужчине без документов и вскоре поплатился за это

Как сообщает телеграм-канал "ХК", житель Харькова по наивности согласился поселить неизвестного мужчину на сутки в квартире - тот оказался аферистом и вынес из жилья вещей минимум на 10 тысяч гривен.

Арендодатель рассказал, что мошенники работают в паре по такой схеме: бронируют на одного, вечером, а селится второй. "Искренне сочувствую. Карма настигнет этого у**ка", "Ахаха, серьёзно? Как так можно селить левых людей", "Доверяй делам", "Доверился он. Харьков тоже доверился. Слово "порядочность" не в нашей стране и не с нашими людьми. Хотя порядочные есть и их много", "человек не плакаться написал, а других предупредить, чтоб еще раз повнимательней были особенно с этими квартирантами", - рассуждают харьковчане в комментариях.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".