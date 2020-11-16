На рынке "Барабашово" нашли мертвую женщину

Тело нашли вечером 15 ноября, пишут в телеграмм-канале «ХС Харьков».

«Тротуар залит кровью, на месте полиция и охрана рынка», - говорится в сообщении.

Пока информации о женщине не очень много.

Погибшей оказалась 45-летняя харьковчанка. Тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что харьковчанин позвонил в полицию и сообщил, что во дворе его дома прогремел взрыв.

Это произошло 15 ноября в 14.40 по улице Бестужева.

По адресу срочно выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и взрывотехники в Харьковской области.

Правоохранители нашли воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция выясняет причины произошеднего.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".