На рынке "Барабашово" нашли мертвую женщину
Тело нашли вечером 15 ноября, пишут в телеграмм-канале «ХС Харьков».
«Тротуар залит кровью, на месте полиция и охрана рынка», - говорится в сообщении.
Пока информации о женщине не очень много.
Погибшей оказалась 45-летняя харьковчанка. Тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Ранее мы писали, что харьковчанин позвонил в полицию и сообщил, что во дворе его дома прогремел взрыв.
Это произошло 15 ноября в 14.40 по улице Бестужева.
По адресу срочно выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и взрывотехники в Харьковской области.
Правоохранители нашли воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.
К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция выясняет причины произошеднего.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".