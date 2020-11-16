Стало известно, есть ли пострадавшие!

Харьковчанин позвонил в полицию и сообщил, что во дворе его дома прогремел взрыв

Это произошло 15 ноября в 14.40 по улице Бестужева.

По адресу срочно выехали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и взрывотехники в Харьковской области.

Правоохранители нашли воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома.

Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция выясняет причины произошеднего.

Ранее мы писали, что на Харьковщине врачи отказались работать.

За два осенних месяца в Изюмской центральной городской больнице уволились 16 сотрудников - 10 младших медсестер и 6 санитарок.

Написали заявления об увольнении и пять подсобных рабочих. Все они выразили нежелание работать с пациентами, которые больны китайским вирусом.

"Медработники, которые относятся к группе риска, решили не подвергать себя опасности и уволились", - рассказали больнице.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".