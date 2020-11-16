На Харьковщине полиция разыскивает девушку с маленьким ребенком

В Богодуховском районе пропала харьковчанка с двухлетним сыном, передает newsroom.

Об этом сообщили в пресс-службе Богодуховского отделения полиции.

По данным ведомства, 14 ноября Оксана Павличенко 1999 года рождения с двухлетним сыном Тимофеем ушла из дома в городе Богодухове и до сих пор не вернулись .

Приметы Оксаны: на вид женщине 25-30 лет, рост — 155-160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные длинные, нос прямой, губы тонкие.

В полиции просят всех, кому что-то известно о местонахождении Оксаны Павличенко с сыном, обратиться по телефону 099-51-02-007 или (05758) 3-21-02.

Ранее мы писали, что на Харьковщине врачи отказались работать.

За два осенних месяца в Изюмской центральной городской больнице уволились 16 сотрудников - 10 младших медсестер и 6 санитарок.

Написали заявления об увольнении и пять подсобных рабочих. Все они выразили нежелание работать с пациентами, которые больны китайским вирусом.

"Медработники, которые относятся к группе риска, решили не подвергать себя опасности и уволились", - рассказали больнице.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".