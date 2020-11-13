В Харькове с 16 ноября возобновят учебу в школах

В 5-11 классах отменяются дистанционные и возобновляются обычные занятия с посещением школ, рассказали в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, это связано с тем, что Кабинет министров Украины отказался от адаптивного карантина и внедрил ограничения "оранжевой" зоны по всей стране, передает "Харьков live".

учитель, школа

Ранее мы писали, что на харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.

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В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

карантин, украинцы

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".