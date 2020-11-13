В Харькове на "Барабашово" рассказали, как изменится их работа из-за карантина выходного дня

В будние дни время работу рынка продлили на два часа, в выходные будет работать только склад.

Рынок "Барабашово" переходит на новый график работы из-за введения в Украине с 14 по 30 ноября карантина выходного дня, передает "Харьков today".

С понедельника по пятницу рынок будет работать с 7.00 до 18.00.

"Торговый центр "Барабашово" продолжает работать исключительно в правовом поле с соблюдением всех норм и ограничений на период борьбы с распространением коронавируса", - рассказали в пресс-службе "Барабашово".

Ранее мы писали, что на харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.

В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.

Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".