В Харькове на "Барабашово" рассказали, как изменится их работа из-за карантина выходного дня
В будние дни время работу рынка продлили на два часа, в выходные будет работать только склад.
Рынок "Барабашово" переходит на новый график работы из-за введения в Украине с 14 по 30 ноября карантина выходного дня, передает "Харьков today".
С понедельника по пятницу рынок будет работать с 7.00 до 18.00.
"Торговый центр "Барабашово" продолжает работать исключительно в правовом поле с соблюдением всех норм и ограничений на период борьбы с распространением коронавируса", - рассказали в пресс-службе "Барабашово".
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Ранее мы писали, что на харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.
В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.
Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.
Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".