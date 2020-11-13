Харьковчанин начал бить собаку прямо на глазах у плачущего ребенка
Отец якобы "воспитывал" пса, а мальчик защищал своего питомца.
Мужчина привязал собаку к забору и принялся его сильно бить. Мальчик начал защищать животное и умолять отца не издеваться над ним.
После ребенок не выдержал и увел пса подальше от не совсем адекватного родственника.
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"Ребенок плачет и просит не бить собаку, но батя не может остановиться. Страшно представить что с ней делают дома...", - подписал ролик автор видео.
Ранее мы писали, что на харьковщине до смягчения карантина еще очень далеко.
В МОЗ опубликовали данные по регионам с широким распространением вируса.
Согласно данным, ситуация с распространением инфекции в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.
Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 350,5 случаев, что превышает минимальный порог в 8.76 раза.
К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".
Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".
Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".