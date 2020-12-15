В горсовете Харькова рассказали о состоянии здоровья мэра Геннадия Кернеса

На прошлой неделе у Кернеса отказала вторая почка, и его перевели на диализ. С того момента состояние главы Харькова не изменилось.

Об этом сообщил УНН рассказал директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Состояние пока без изменений. Врачи наблюдают за ним. Пока ничего больше не могу сказать ", — заявил Сидоренко.

Ранее мы писали, что чиновники и друзья Геннадия Кернеса опровергли информацию о смерти мэра, но харьковчане не верят их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследования".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - пишут в телеграм-канале "Сплетница".

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".