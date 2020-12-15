У Харкові біля бордюру перехожі знайшли гранату з червоною стрічкою
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
Інформація про боєприпас надійшла до Київського відділу поліції.
На місці НП, по вулиці Леся Сердюка, вибухотехніки встановили, що предмет виявився гранатою РГД-5. Боєприпас вивезуть за межі міста і знешкодять на спеціальному майданчику.
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Зараз поліція з'ясовує, як РГД-5 опинилася біля житлових будинків.
Крім того ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.
Також за викликом співробітників КП" Міськелектротранс " рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".