В Харькове возле бордюра прохожие нашли гранату с красной лентой

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Информация о боеприпасе поступила в Киевский отдел полиции.

На месте ЧП, по улице Леся Сердюка, взрывотехники установили, чтопредмет оказался гранатой РГД-5. Боеприпас вывезут за пределы города и обезвредят на специальной площадке.

Сейчас полиция выясняет, как РГД-5 оказалась возле жилых домов.

Кроме того мы писали, что за сутки сотрудники ГСЧС четыре раза помогли устранить последствия гололеда в Харькове.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели дважды выручали бригады "скорой", а в селе Красное Харьковского района им пришлось довезти до пациента врача из застрявшего автомобиля.

Также по вызову сотрудников КП "Горэлектротранс" спасателям пришлось распилить дерево, которое упало на контактную электросеть.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".