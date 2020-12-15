В Харьковском областном травмпункте огромные очереди

За сутки в лечебнице приняли более 100 людей. Врачи рассказали, что среди тех, кто обращается за помощью, большая часть людей старшего возраста, сообщается в телеграм-канале "Веха".

"Гололёд это не шутки...", - подписал фото автор публикации.

Кроме того мы писали, что за сутки сотрудники ГСЧС четыре раза помогли устранить последствия гололеда в Харькове.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели дважды выручали бригады "скорой", а в селе Красное Харьковского района им пришлось довезти до пациента врача из застрявшего автомобиля.

Также по вызову сотрудников КП "Горэлектротранс" спасателям пришлось распилить дерево, которое упало на контактную электросеть.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".