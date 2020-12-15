Харьковчане провели свободное время на официальном катке вместо того, который образовался на улицах города

Фото поделились очевидцы в телеграм-канале "Х.Х".

На фото видно огромную очередь на местный каток. Важно отметить, что люди не только не придерживаются безопасной дистанции, но и "забыли" про маски.

"Карантин на катке", - подписал фото автор.

Кроме того мы писали, что за сутки сотрудники ГСЧС четыре раза помогли устранить последствия гололеда в Харькове.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели дважды выручали бригады "скорой", а в селе Красное Харьковского района им пришлось довезти до пациента врача из застрявшего автомобиля.

Также по вызову сотрудников КП "Горэлектротранс" спасателям пришлось распилить дерево, которое упало на контактную электросеть.

Ранее мы писали, что харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.

Всего за 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.

Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.

Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".