У Харківському обласному травмпункті величезні черги
За добу в лікарні прийняли понад 100 людей. Лікарі розповіли, що серед тих, хто звертається за допомогою, велика частина людей старшого віку, повідомляється в телеграм-каналі "Віха".
"Ожеледь це не жарти...",- підписав фото автор публікації.
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Крім того ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.
Також за викликом співробітників КП "Міськелектротранс" рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".