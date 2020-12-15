У Харківському обласному травмпункті величезні черги

За добу в лікарні прийняли понад 100 людей. Лікарі розповіли, що серед тих, хто звертається за допомогою, велика частина людей старшого віку, повідомляється в телеграм-каналі "Віха".

"Ожеледь це не жарти...",- підписав фото автор публікації.

Крім того ми писали, що за добу співробітники ДСНС чотири рази допомогли усунути наслідки ожеледиці в Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники двічі виручали бригади "швидкої", а в селі Красне Харківського району їм довелося довезти до пацієнта лікаря з застряглого автомобіля.

Також за викликом співробітників КП "Міськелектротранс" рятувальникам довелося розпиляти дерево, яке впало на контактну електромережу.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".