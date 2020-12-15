Кабмін ввів нові карантинні обмеження, які діятимуть з 19 грудня по всій Україні

Про це говориться у повідомленні Урядового порталу.

Нові обмеження забороняють:

Проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу.

Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів.

Прийом відвідувачів в музеях, на виставках, в галереях і т.д., якщо в залах присутні більше однієї людини на 10 кв. метрів.

Робота громадського харчування з 23:00 до 7: 00 (крім доставки і замовлень на винос). Розрахункові операції припиняються після 22: 00.

Робота закладів громадського харчування з 23: 00 до 7: 00. А в ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів і кафе буде дозволена до 01:00.

Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї людини на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі на дистанції 1,5 метра між присутніми.

Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.

Всього за 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.

Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.

Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".