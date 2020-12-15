Кабмин ввел новые карантинные ограничения, которые будут действовать с 19 декабря по всей Украине
Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.
Новые ограничения запрещают:
- Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса.
- Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общепита праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов.
- Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
- Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Расчетные операции прекращаются после 22:00.
- Работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00. А в ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
- Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе на дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Ранее мы писали, что харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.
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Всего за 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.
Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.
Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".