У Харкові трагічно загинув тренер і його батько
Про це повідомили на сторінці Федерації дзюдо Харкова в Facebook.
У пожежі в П'ятихатках загинув Харківський тренер з дзюдо Вадим Капустін і його батько.
"Сьогодні о 3.50 ранку на пожежі трагічно загинув Капустін Вадим Віталійович і його батько. Вічна і світла пам'ять!",- йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що в Харкові через обігрівач в будинку виникла пожежа.
Як повідомили в прес-службі ДСНС в Харківській області повідомлення про загоряння надійшло пізно ввечері.
Чотири відділення Служби порятунку терміново прибули на місце НП.
На момент прибуття пожежників в одній половині будинку площею близько 30 кв м горіли дах, перекриття та кімната.
Вогонь вдалося загасити. Причиною пожежі ймовірно став обігрівач.
Також ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.
Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.
Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.
Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".