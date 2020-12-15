У Харкові трагічно загинув тренер і його батько

Про це повідомили на сторінці Федерації дзюдо Харкова в Facebook.

У пожежі в П'ятихатках загинув Харківський тренер з дзюдо Вадим Капустін і його батько.

"Сьогодні о 3.50 ранку на пожежі трагічно загинув Капустін Вадим Віталійович і його батько. Вічна і світла пам'ять!",- йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Харкові через обігрівач в будинку виникла пожежа.

Як повідомили в прес-службі ДСНС в Харківській області повідомлення про загоряння надійшло пізно ввечері.

Чотири відділення Служби порятунку терміново прибули на місце НП.

На момент прибуття пожежників в одній половині будинку площею близько 30 кв м горіли дах, перекриття та кімната.

Вогонь вдалося загасити. Причиною пожежі ймовірно став обігрівач.

Також ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.

Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.

Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.

Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".