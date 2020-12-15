В Харькове трагически погиб тренер и его отец
Об этом сообщили на странице Федерации дзюдо Харькова в Facebook.
В пожаре в Пятихатках погиб харьковский тренер по дзюдо Вадим Капустин и его отец.
"Сегодня в 3.50 утра на пожаре трагически погиб Капустин Вадим Витальевич и его отец. Вечная и светлая память!", - говорится в сообщении.
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Раньше мы писали, что в Харькове из-за обогревателя в доме возник пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщение о возгорании поступило поздним вечером.
Четыре отделения службы спасения срочно прибыли на место ЧП.
На момент прибытия пожарных в одной половине дома площадью около 30 кв м горели крыша, перекрытия и комната.
Огонь удалось потушить. Причиной пожара вероятно стал обогреватель.
Также мы писали, что харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.
Всего за последние 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.
Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.
Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".