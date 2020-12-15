На Харківщині нові смерті від китайського вірусу
Про це передають у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.
Станом на 15 грудня в регіоні зафіксували 62 708 випадків захворювання COVID -19.
У регіоні 280 нових випадків у Харківській області за добу, померло 17 (Всього 913), одужало + 549 (всього 47 340).
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Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.
Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.
Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.
Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".