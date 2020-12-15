На Харьковщине новые смерти от китайского вируса

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 15 декабря в регионе зафиксировали 62 708 случаев заболевания COVID-19.

В регионе 280 новых случаев в Харьковской области за сутки, умерло 17 (всего 913), выздоровело + 549 (всего 47 340).

Ранее мы писали, что харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.

Всего за последние 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.

Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.

Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".