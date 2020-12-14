19-річний хлопець три місяці гинув від голоду на очах своєї матері і вітчима

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Хлопець при зрості 170 важив менше 40 кілограмів і вже не міг рухатися і говорити.

Півроку тому сусіди почали помічати, що юнак почав худнути.

Через якийсь час Сергій перестав виходити на вулицю з дому. Сусіди на це помітили його пропажу, адже сім'я малообщітельная. Вітчим-пенсіонер, а мати і хлопець не працюють.

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Про хлопця згадав Юрій, який щотижня приїжджає до батьків. Він дізнався, що сусіди не бачили Сергія вже більше трьох місяців.

Юрій Кабанець-лікар за фахом, він викликав швидку, але мати хлопчика медиків в будинок не пустила. Через деякий час Юрію вдалося прорватися в будинок.

"Він лежав, на мене навіть не реагував. Мама каже, що з ним все гаразд, він просто такий. Я запитав, скільки він такий-за її словами, більше п'яти днів", - розповідає Юрій.

Юрій відразу звернувся до соцслужби і до медиків. Хлопця мало не силою вдалося госпіталізувати до Сум. Через три дні у відділенні психіатрії він почав приходити в себе і ставати на ноги.

Раніше ми писали, що харків'ян масово госпіталізують з забоями і переломами.

Всього за останні 24 години в "швидку" надійшло 87 звернень.

Про це розповів керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

“За добу в швидку допомогу звернулися 87 осіб зі скаргами на травми, отримані через ожеледицю. З них 77-госпіталізували. Найчастіше медики реєструють переломи гомілок і променевої артерії, розтягнення зв'язок і удари", — розповів Віктор Забашта.

Така кількість звернень за добу безпосередньо пов'язана з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".