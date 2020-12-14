19-летний парень три месяця погибал от голода на глазах своей матери и отчима

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Парень при росте 170 весил меньше 40 килограммов и уже не мог двигаться и говорить.

Полгода назад соседи начали замечать, что юноша начал худеть.

Спустя какой-то время Сергей перестал выходить на улицу из дома. Соседи на этозаметили его пропажу, ведь семья малообщительная. Отчим — пенсионер, а мать и парень не работают.

О парне вспомнил Юрий, который каждую неделю приезжает к родителям. Он узнал, что соседи не видели Сергея уже более трех месяцев.

Юрий Кабанец - врач по специальности, он вызвал скорую, но мать мальчика медиков в дом не пустила. Спустя время Юрию удалось прорваться в дом.

"Он лежал, на меня даже не реагировал. Мама говорит, что с ним все в порядке, он просто такой. Я спросил, сколько он такой — по ее словам, более пяти дней", - рассказывает Юрий.

Юрий сразу обратился в соцслужбы и к медикам. Парня чуть ли не силой удалось госпитализировать в Сумы. Через три дня в отделении психиатрии он начал приходить в себя и становиться на ноги.

Ранее мы писали, что харьковчан массово госпитализируют с ушибами и переломами.

Всего за последние 24 часа в "скорую" поступило 87 обращений.

Об этом рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

“За сутки в скорую помощь обратились 87 человек с жалобами на травмы, полученные из-за гололеда. Из них 77 — госпитализировали. Чаще всего медики регистрируют переломы голеней и лучевой гости, растяжения связок и ушибы”, — рассказал Виктор Забашта.

Такое количество обращений за сутки напрямую связано с погодой.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".