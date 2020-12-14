3-летняя девочка замерзла насмерть в частном доме

Об этом сообщает ИА "Вголос" со ссылкой на местные СМИ.

В России в городке Сатка Челябинской области 23-летняя женщина воспитывает двух дочерей и живет со своим сожителем, который не является отцом ни одной из девочек россиянки. В день трагедии пара праздновала день рождения старшей девочки.

Супруги выгнали в коридор 3-летнюю девочку, потому что та мешала им распивать алкоголь. Утром ребенка нашли уже мертвым, девочка просто замерзла. Горе-мать заявляет, что ее дочь якобы была лунатиком, поэтому и произошла трагедия.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее мы писали, что на Харьковщине нашли мертвой девушку, которая пропала около месяца назад.

В городе Купянск Харьковской области обнаружили тело 23-летней Анфисы Радченко, которая ушла из дома и не вернулась.

Мама пропавшей девушки сообщила, что полиция нашла бездыханное тело за заброшенным сахарным заводом.

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

Анфиса Радченко пропала еще 19 ноября. Родственники девушки, которые проживают в другой области, рассказали, что примерно год назад она начала встречаться с парнем , после чего ее поведение сильно изменилось. Она ушла из университета и начала выпивать.

Когда Анфиса перестала выходить на связь, к поискам привлекли полицию и поисковую группу "Милена". Родители до последнего верили, что девушка найдется живой.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".