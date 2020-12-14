На Харьковщине нашли мертвой девушку, которая пропала около месяца назад
Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".
В городе Купянск Харьковской области обнаружили тело 23-летней Анфисы Радченко, которая ушла из дома и не вернулась.
Мама пропавшей девушки сообщила, что полиция нашла бездыханное тело за заброшенным сахарным заводом.
Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.
Юная дочь Кравец из «Квартал 95» ошарашила видом не по возрасту с новой прической: «Маша, ну тебе же не 30»
Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья: «Уже тошнит от ваших…»
Массовый развод с услугами в Приватбанке: украинцев предупредили, "если есть карта Универсальная..."
Оборвалась жизнь кумира миллионов украинских женщин: была совсем молодой
Анфиса Радченко пропала еще 19 ноября. Родственники девушки, которые проживают в другой области, рассказали, что примерно год назад она начала встречаться с парнем , после чего ее поведение сильно изменилось. Она ушла из университета и начала выпивать.
Когда Анфиса перестала выходить на связь, к поискам привлекли полицию и поисковую группу "Милена". Родители до последнего верили, что девушка найдется живой.
Ранее мы писали, что в Харькове семейная пара прокатила коляску с ребенком по тонкому льду.
Парочка решила прокатиться по льду на коньках вместе со своим маленьким ребенком, которого катали в коляске.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха-Харьков".
На Комсомольском озере в Харькове лед еще не замерз достаточно.
Молодых людей, которые рисковали своим ребенком ради развлечений, в сети назвали "родители года".
"Что скажут эксперты, не опасно ли такое делать?", - пишут украинцы.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".