На Харьковщине нашли мертвой девушку, которая пропала около месяца назад

Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".

В городе Купянск Харьковской области обнаружили тело 23-летней Анфисы Радченко, которая ушла из дома и не вернулась.

Мама пропавшей девушки сообщила, что полиция нашла бездыханное тело за заброшенным сахарным заводом.

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

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Анфиса Радченко пропала еще 19 ноября. Родственники девушки, которые проживают в другой области, рассказали, что примерно год назад она начала встречаться с парнем , после чего ее поведение сильно изменилось. Она ушла из университета и начала выпивать.

Когда Анфиса перестала выходить на связь, к поискам привлекли полицию и поисковую группу "Милена". Родители до последнего верили, что девушка найдется живой.

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