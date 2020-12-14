В Харькове семейная пара прокатила коляску с ребенком по тонкому льду

Парочка решила прокатиться по льду на коньках вместе со своим маленьким ребенком, которого катали в коляске.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха-Харьков".

На Комсомольском озере в Харькове лед еще не замерз достаточно.

Молодых людей, которые рисковали своим ребенком ради развлечений, в сети назвали "родители года".

"Что скажут эксперты, не опасно ли такое делать?", - пишут украинцы.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине 14 декабря сохраняется сложная ситуация на дорогах.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Дождь с мокрым снегом наблюдается в Богодуховском, Красноградском и Харьковском районах.

Со стороны Полтавы заходит новый циклон, синоптики сообщают, что он продержится в регионе до среды.

Температура воздуха будет от +3 до +2, ожидается гололед на дорогах.

Ранее мы писли, что появилась свежая статистика по заболевшим китайским вирусом в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Всего в Харьковской области зафиксировали 62 428 случаев с начала пандемии.

104 новых случая в Харьковской области за сутки. Умерло + 2 (всего 896, выздоровело + 458 (всего 46 791), болеет на данный момент 14 741.

6 451 новый случай COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 14 декабря. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".