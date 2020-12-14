В Харькове семейная пара прокатила коляску с ребенком по тонкому льду
Парочка решила прокатиться по льду на коньках вместе со своим маленьким ребенком, которого катали в коляске.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Труха-Харьков".
На Комсомольском озере в Харькове лед еще не замерз достаточно.
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Молодых людей, которые рисковали своим ребенком ради развлечений, в сети назвали "родители года".
"Что скажут эксперты, не опасно ли такое делать?", - пишут украинцы.
Кроме того мы писали, что на Харьковщине 14 декабря сохраняется сложная ситуация на дорогах.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
Дождь с мокрым снегом наблюдается в Богодуховском, Красноградском и Харьковском районах.
Со стороны Полтавы заходит новый циклон, синоптики сообщают, что он продержится в регионе до среды.
Температура воздуха будет от +3 до +2, ожидается гололед на дорогах.
Ранее мы писли, что появилась свежая статистика по заболевшим китайским вирусом в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Всего в Харьковской области зафиксировали 62 428 случаев с начала пандемии.
104 новых случая в Харьковской области за сутки. Умерло + 2 (всего 896, выздоровело + 458 (всего 46 791), болеет на данный момент 14 741.
6 451 новый случай COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 14 декабря. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".