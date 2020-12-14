На Харківщині знайшли мертвою дівчину, яка зникла близько місяця тому

Про це повідомили в пошуковій групі "Мілена".

У місті Куп'янськ Харківської області виявили тіло 23-річної Анфіси Радченко, яка пішла з дому і не повернулася.

Мама зниклої дівчини повідомила, що поліція знайшла бездиханне тіло за покинутим цукровим заводом.

Причину смерті встановлюватимуть судмедексперти.

Анфіса Радченко зникла ще 19 листопада. Родичі дівчини, які проживають в іншій області, розповіли , що приблизно рік тому вона почала зустрічатися з хлопцем, після чого її поведінка сильно змінилася. Вона пішла з університету і почала випивати.

Коли Анфіса перестала виходити на зв'язок, до пошуків залучили поліцію і пошукову групу "Мілена". Батьки до останнього вірили, що дівчина знайдеться живою.

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