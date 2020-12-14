Під Харковом зникла дівчина

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

У Чугуївському районі поліція розшукує 28-річну Аліну Шмалько.

Дівчина 11 грудня пішла з дому в смт. Чкаловське і досі про її місцезнаходження нічого не відомо.

Аліна була одягнена в сіру куртку і чорно-червону шапку, взута в чорні черевики.

Якщо у вас є будь - яка інформація про місцезнаходження дівчини, повідомте за телефоном-068-777-0-112 або 102.

Раніше ми писали, що в харківському метро зупинився рух поїздів.

Про це повідомив секретар прес-центру Комунального підприємства "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер.

Вранці 14 грудня в метро зупиняли рух поїздів на Холодногірсько-Заводській лінії.

"На лінії була несправність обладнання, яке відповідає за рух поїздів. Є загальне обладнання, це не тільки склади, багато всіляких вузлів. Зупинка була на три хвилини", - розповів Бітнер.

Крім того ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".